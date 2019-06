Genom att skicka in en blanketter under falskt namn till Migrationsverket kunde mannen, enligt åtalet, få ut sammanlagt 11 407 kronor. Han ska ha hittat på namnet och meddelat att den påhittade personen bodde hemma hos hans far.

Vid sex tillfällen fick han sedan pengar utbetalade till sig i form av dagersättning.

24-åringen nekar till brott, men enligt åtalet finns omfattande bevisning mot mannen. Bland annat i form av utdrag från banken och ersättningshistorik från Migrationsverket.