Smugglare drev vapenfabrik – åtta män döms till fängelse

I januari i år gjorde polisen ett stort tillslag mot en lada i Åkers Styckebruk i Strängnäs kommun. Där beslagtog man bland annat 30 pistoler och kunde konstatera att man i ladan byggde om startpistoler till dödliga skjutvapen. Enligt fredagens dom hade polisen innan tillslaget kameraövervakat ladan och lyssnat av de misstänktas telefoner.

Smugglades in via Värtahamnen

Enligt tingsrätten står det klart att vapnen bland har kommit in i landet via Värtahamnen i Stockholm för att sedan transporteras vidare till Upplands Väsby och Åkers Styckebruk. En del av vapnen har köpts i Tyskland och Estland innan de smugglades in i Sverige.

Totalt åtta män har dömts till fängelse.

Längst straff, fyra års fängelse, fick en 51-årig man hemmahörande i Finland för bland annat grov smuggling, grovt vapenbrott, anstiftan av grov smuggling och brott mot lagen om krigsmatriel.

Enligt domen är det 51-åringen som drivit verksamheten i ladan i Åkers Styckebruk. Han började vistas där i december 2017, innan dess drev han en liknande verksamhet i Skärholmen i Stockholm.

Sörmlänningar dömda

En 34-åring från Mariefred döms till tre år och sex månaders fängelse och en 27-åring från Strängnäs döms till ett år och sex månaders fängelse.

Övriga dömda män är från Stockholmsområdet och döms till mellan ett års och två och ett halvt års fängelse.

Texten uppdateras.