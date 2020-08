Spårfel mellan Nyköping och Vagnhärad

Sent under torsdagskvällen inträffade ett spårfel mellan Nyköping och Vagnhärad, som orsakar förseningar. Felet beräknas vara åtgärdat under lördagen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Järna, Nyköping C, Kolmården, Vagnhärad och Norrköping C. Enligt Trafikverket beräknas felet vara åtgärdat på lördag klockan 13.

