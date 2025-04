Strängnäs kommun vill köpa brandruinen i Mariefred – ska bygga upp kungsladugården

Så sent som i fjol bekräftade Statens fastighetsverk att det fanns långtgående planer på att göra en återuppbyggnad av kungsladugården. Målet var då att invigningen skulle ske i slutet av 2026, och att byggnationen skulle börja redan under 2025. Men sedan har det varit tyst. Inga bygglovsansökningar har ännu skickats in till kommunen, har SVT konstaterat. Elva år efter den dramatiska branden är landmärket fortfarande en ruin.

Majoriteten är överens

Ännu finns inga beslut, men det politiska styret bestående av Moderater och Socialdemokrater är nu överens om att kommunen ska förvärva både ruinen och fältet i centrala Mariefred och få fart på återuppbyggnaden. En förfrågan om att få fastigheten har skickats in till fastighetsverket.