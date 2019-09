Strokedrabbade Paola fick vänta fem timmar på akuten

Ungefär 25 000 svenskar drabbas av stroke varje år. Paola Röndell insjuknade i en variant av sjukdomen som i något högre utsträckning drabbar kvinnor och där medelåldern är lägre än vid andra former av stroke.

Skulle fått hjälp inom en halvtimme

När Paola anlände till sjukhuset i Eskilstuna klassificerades hon som ”orange” i akutens system. Det betyder att patienten ska bedömas av läkare senast inom en halvtimme.

Men Paola fick vänta i hela fem timmar, något annat finns inte dokumenterat i journalen. Det är anmärkningsvärt, skriver Inspektionen för vård och omsorg i sitt beslut där sjukhuset får kritik.

Hur många som klagar på vården skiljer sig åt mellan länen. I Sörmland och Norbotten lämnade flest patienter per 100 000 invånare in klagomål till Ivo förra året, 63 anmälningar per 100 000 invånare. Medan patienter i Värmland stod för den minsta delen, 39 anmälningar per 100 000 invånare. Varför det skiljer sig åt mellan länen har Ivo inte undersökt.

Nytt klagomålssystem

– Vi har inte den här samlade bilden, med det kan finnas olika faktorer. Till exempel att vissa regioner informerar sina patienter bättre om möjligheten att klaga till Ivo, säger Eleonor Hedberg, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg.

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt klagomålssystem inom hälso- och sjukvården, som innebär att klagomål i första hand ska lämnas till vårdgivarna. Även patientnämnderna i landet tar emot klagomål från patienter och anhöriga.