Svårt att locka tillbaka poliser som hoppat av

Regeringen har som mål att antalet polisanställda i landet ska öka med 10 000 fram till 2024. Ett sätt att bli fler är att återanställa poliser som hoppat av. I hela region Öst, där Sörmland, Östergötland och Jönköping ingår, har man sedan 2016 återanställt 16 poliser, varav fem i Sörmland.

– Kan vi locka tillbaka poliser så är det personer med hög kompetens. Kommer man tillbaka då gör man det av en orsak, då vet jag att vi får en leverans när de kommer in och börjar jobba, säger Christer Sjöqvist.

Många hoppade av

Efter polisens omorganisation 2015 har polisen haft en personalomsättning som varit större än tidigare. Under 2016 och 2017 slutade i hela landet cirka 460 poliser per år för ett annat jobb. En siffra som kan jämföras med 179 under 2012. Under 2019 var siffran 403.

Erfarna poliser har ibland gått vidare inom polisen och vissa har lämnat myndigheten helt. Polisen arbetar därför aktivt för att försöka få tillbaka poliser som inte längre är kvar.

– Det är en bra metod men det kommer inte göra huvudskillnaden för oss utan det är det ökade tilllskottet från polishögskolorna som kommer vara huvudelen. Men det är klart att det inte går att ersätta någon som arbetat som polis i 35 år med någon som jobbat i tre veckor, det är inte så vi ser på det, säger han.

Har blivit fler igen

Samtidigt har polisen i region Öst gått från att vara 1 683 poliser under 2016 till 1 723 poliser förra året. För ökningen står framför allt nyutbildade poliser från polishögskolan. I lokalpolisområdet Eskilstuna och Strängnäs är man i dag ungefär 200 anställda och till 2024 räknar man med att man är runt 240 stycken. Men polisen behöver bli ännu fler, i videoklippet berättar Christer Sjöqvist om hur polisen ska lyckas med det.