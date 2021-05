Delar av väg 53 översvämmad – stor påverkan på trafiken

Under torsdagsmorgonen fick Trafikverket rycka ut till väg 53, mellan Spånga och Hossebo i höjd med Skälby, där vägen svämmat över. Foto: Pontus Stenberg

Regnovädret har fortsatt intensivt i Sörmland och under natten har räddningstjänsten fått in flera larm om översvämmade och vattenskadade hus. Tidigt under torsdagsmorgonen blev delar av väg 53, mellan Sparreholm och Nyköping, översvämmad, vilket har stor påverkan på trafiken.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger frilansfotografen Pontus Stenberg.