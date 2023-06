Källor till SVT: Beskrivs som vansinnesskjutning

Fyra personer träffades av automateld i närheten av tunnelbaneingången, varav en pojke i 15-års åldern avled på plats. Ytterligare en 15-årig pojke, en kvinna i 60-års åldern samt en man i 45-års åldern vårdas på sjukhus. Den senare bedöms ha allvarliga skador medan kvinnan och pojkens skador inte är livshotande.

Enligt SVT:s källor arbetar polisen enligt hypotesen att pojkarna i 15-årsåldern var måltavlorna. De två äldre ska ha varit allmänhet.

Vid 19-tiden på lördagen uppgav polisen att man gripit två män i 20-års åldern efter att ha förföljt en bil på E4:an söderut.

– De två är nu frihetsberövade, anhållna och bedöms gå mot häktning, säger Polismästare Max Åkerwall vid en pressträff på söndagen.

Enligt Polisen har utredarna har en tydlig lägesbild kring händelseförloppet, mycket tack vare ett stort antal vittnesmål samt bildmaterial.

– Vi har en bra lägesbild och en hypotes över hur brottet har gått till. Vi utreder hur de gripnas relation är till de skjutna, men vad vi kommit fram till kan vi inte gå ut med, säger Ola Österling.

Sorg och oro i Farsta centrum

På söndagen har boende i området samlats i Farsta centrum för att lämna blommor och tända ljus. Flera personer på platsen berättar att de känner sig otrygga och efterfrågar större insatser i skolan.

Under helgen håller Centrumkyrkan öppet dygnet runt och söndagens gudstjänst har ställts in till förmån för två kortare minnesstunder. Kim Bergman, pastor och församlingsföreståndare Centrumkyrkan i Farsta, berättar att flera ungdomar sökt sig till kyrkan under natten.

– Det som är lite jobbigt är att det inte längre känns ovanligt. Det var någon äldre som sa: ”Jag blir inte ens ledsen, jag är ju så van”. Det tycker jag ger uttryck för hur det är just nu, säger Kim Bergman.

Även fritidsgården Tuben öppnas upp under dagen och trygghetsvärdar finns på plats i Farsta centrum, meddelar Gunilla Ekmark, stadsdelsdirektör.

Skolan har kristeam på plats

Grundskolan i Farsta kommer vara öppen som vanligt på måndag morgon, men med extra resurser på plats.

– Vi kommer möta eleverna med de kristeam vi har och som vi kan få fram från andra skolor. Vi kommer ha många kuratorer, psykologer och annan elevhälsopersonal på plats, säger Peter Brager, grundskolechef Farsta-Skarpnäck.

Med två dagar kvar till sommarlovet hade man först planerade aktiviteter utanför skolan. Nu har planen ändrats för att bättre kunna möta barnen och personalens behov.

– Vi vet inte vad det här väcker upp hos enskilda elever eller personal i det här läget, vi vill kunna möta med stöd på skolan utifrån det som behövs, säger Peter Brager.

Se hela SVT Nyheter sändning om skjutningarna på Play här.