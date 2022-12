Julian Khalaf föreläser om gatuvåldet – fick Adrianastipendiet

Julian Khalaf är bara 17 år gammal men har redan föreläst under två års tid. Kunskapen har han dels fått via det våldsförebyggande programmet han gick i grundskolan, dels via forskning och studier. Nu läser han dessutom bland annat juridik och kriminologi på gymnasiet.

Föreläsningen riktar sig till både vuxna och unga, och det har blivit allt fler föreläsningar i skolor. Den här dagen ska han träffa femteklassare på Grindtorpsskolan i Alby – skolan han själv gick på.

Tilldelades Adrianastipendiet av Botkyrka kommun

Nyligen blev Julians engagemang uppmärksammat när han fick ta emot Botkyrka kommuns stipendium som delas ut till minne av 12-åriga Adriana.