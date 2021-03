Stor smittspridning av covid-19 bland barn i Stockholms län

Antalet äldre barn med konstaterad covid-19 har blivit mer än tre gånger fler på bara en dryg månad i Region Stockholm.

Under vecka 5 konstaterades 303 nya fall av covid-19 per 100 0000 invånare i åldrarna 15-19 år. Veckan efter sportlovet, vecka 10, konstaterades 1 054 fall per 100 0000 invånare i samma åldersgrupp.

Ökad smitta även bland yngre barn

I takt med att allt fler barn testas syns också en ökning bland de yngre barnen. I åldrarna 5-14 år var det 135 fall per 100 000 invånare under vecka 5. Fem veckor senare konstaterades 443 smittade per 100 000 invånare.

– Vi hade inte masstestningen igång i våras. Vi vet inte hur det såg ut bland de som hade lindrig sjukdom och därför kan vi inte jämföra med hur det ser ut nu, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Mellan mitten av juli 2020 och 14 mars 2021 har drygt 16 000 barn i åldrarna 0-19 år bekräftats smittade av covid-19, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.