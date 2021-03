Besked ikväll: Gratis hallhyror för ungdomsidrotten året ut

Hallhyrorna har varit en tung utgift för ungdomsidrotten, när intäkter i form av caféförsäljningar och cuper försvunnit under pandemin. Flera idrottsföreningar i Stockholm har därför uppvaktat idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) för att få ekonomisk hjälp. På tisdagskvällen fattar därför idrottsnämnden beslut om att all ungdomsidrott får gratis hallhyra under resten av 2021.