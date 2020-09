Corona ökar i Stockholms län – hur allvarligt är läget?

Antalet nya fall av covid-19 minskade under sommaren men under de senaste veckorna har antalet smittade i Stockholms län fördubblats per vecka. Totalt har 24 594 personer konstaterats smittade av covid-19 i regionen.

Hur allvarligt är läget och vad beror det på? Hör smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund som idag gästade Morgonstudion.