Drive in-teststationer för Stockholms vårdpersonal

Under maj månad har Region Stockholm utökat provtagningen för covid-19. Med ett provtagningskit kan sjukskriven vårdpersonal testa sig själva i hemmet, men testerna måste budas till och från hemmet. För att förenkla processen öppnar nu Region Stockholm sju drive in- stationer i länet dit personalen själva kan ta sig med bil. Testerna pågår under veckan och riktar sig personal inom hemtjänsten, akutsjukhus, vårdcentraler men även äldre som bor på hem.

– Nästa steg är att provta även personer i öppenvården som av läkare bedöms ha symtom som kan vara covid-19, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd SVT:s reporter Marie Nordstrand förklarar de olika varianterna av coronatester.

10 000 personer infekterade

Fram till mitten av maj har drygt 50 000 PCR-analyser genomförts i Region Stockholms regi. PCR- analysen visar om personen smittats av covid-19 och SARS-CoV-2.

Drygt 10 000 av dessa tester har visat att personen var infekterad med viruset.