Fler larmar till djurambulansen – 3 000 samtal hittills i år

Volontärerna jobbar dygnsrulle. Det finns en bil i Stockholm och en i Göteborg vilket gör att endast en eller två volontärer om dagen kan åka ut på olika fall, trots att det finns fler volontärer som hade kunnat arbeta.

Djurambulansens popularitet ökar och under årets första halva har de fått in över 3 000 samtal om skadade djur i behov av hjälp. Bristen på ambulansbilar gör dock att volontärerna bara hinner med tio till tolv fall per pass.

Att antalet samtal ökar tror volontären Lasse Linberg beror på att fler känner till att de finns.

– Det är fler som berättar om att de känner till oss. Många vet inte om att det här är en helt gratistjänst, så jag tror att det börjar sprida sig om oss mer och mer, säger volontären Lasse.

Fågelsäsong

Mellan juni och juli handlar de flesta larmen om skadade fåglar. Skadorna brukar bero på att fåglarna blir påkörda av bilar. Volontärerna åker in med de vilda djuren till rehabiliteringscenter som volontärföreningen har ett avtal med. Ägarna till tamdjuren får själva bestämma vilken djurklinik de vill att ambulansen ska köra till.

– De flesta skadorna de vilda djuren har brukar bero på människan, säger volontären Daniel Ekblom.

– Nästan alla, inflikar Lasse.

Avlidna djur

Men ibland kan samtalen handla om avlidna djur. Volontärerna har varit med om en hund som ramlat från ett höghus, en hare som hamnat i en sjö och en fågel med en fiskekrok i munnen. Men Lasse kommer särskilt ihåg ett dåligt minne med en hund som fastnade utanför en tunnelbanevagn.

– Ägaren höll i kopplet inne i tunnelbanevagnen medan hunden hade fastnat utanför. Troligtvis ströps hunden när tåget körde. Jag är själv hundägare så jag är lite känslig när det kommer till just hundar, säger han.

SVT fick följa med när djurambulansen åkte på ett larm om en skadad fågel. Hur det gick ser du i videon längst upp!