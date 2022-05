Möt Nynäshamns nya ungdomsråd

Efter en tillbakagång under pandemin syns nu ett ökat intresse för att starta nya ungdomsråd enligt rådens samarbetsorganisation. I Nynäshamn har ett nybildat råd just lämnat in sina första förslag.

– Man kan få saker gjort istället för att bara klaga, säger Oliver Rönnefjäll som är en av nio representanter i rådet.