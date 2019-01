Kan dröja fram till helgen innan öbor får tillbaka elen

Stormen Alfrida slog i vecka till med full kraft över Sverige. Värst drabbat blev Roslagen och Uppland. Under natten mot torsdagen har inga röjningsarbeten kunnat genomföras utan montörer kraftsamlar istället för att kunna röja under dagen.

– Vi tar in montörer från andra delar av landet nu, säger Mikael Petrovic Wågmark på Vattenfall.

Stormens konsekvenser har varit omfattande. I hela Sverige är 38 000 kunder utan ström på torsdagsförmiddagen och den stora merparten av dessa kunder finns i Roslagen. Montörer har nu kraftsamlat för att under dagen ge så många som möjligt sin el tillbaka. – Vi har tagit in montörer från andra delar av landet. När man nu börjar bli klar i Bergslagen åker man nu till Roslagen som är värst drabbat, säger Vattenfalls presskontakt Mikael Petrovic Wågmark. Reservkraftverk flygs in På fastlandet hoppas Vattenfall att kunderna får tillbaka elen som senast vid 18-tiden på torsdagen. På vissa öar i Stockholms skärgård ser situationen däremot mer dyster ut. Helikoptrar har tagits in för att flyga ut reservkraftverk men trots det kan det dröja ända till helgen innan alla kunder har ström. – Vi har dialog med kommunerna och Länsstyrelsen. Prognosen är att öarna ska ha ström klockan 18 imorgon men i vissa fall kan det dröja till dagen efter, säger Mikael Petrovic Wågmark. Dela Dela

