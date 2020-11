Överläkaren: Covidsjuka kan tappa förmågan att läsa eller köra bil

Danderyds sjukhus utökar nu vården för covidpatienter som behöver rebailitering. Från och med nu ska rehabmedicinska avdelningen inte bara vårda patienter som skrivits ut från iva, utan även avlasta länets vårdcentraler för de som varit sjuka hemma och som fått efterföljande – ofta kognitiva – besvär.

Flera nya patienter om dagen

Avdelningen går nu under namnet ”postcovid-mottagningen” och får i dagsläget in ett par nya remisser om dagen. De antagna patienterna får genomgå en neuropsykologisk utredning och börjar därefter med kognitiv träning, som kan vara att få in rutiner, avgränsa intryck eller prata med kurator.

Hör överläkaren Kristian Borg berätta mer om vilka ”postcovid”-symtom som mottagningen stött på.