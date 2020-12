Livsmedelsverket: Möjligt att D-vitamin påverkar hur sjuk man blir i covid-19

Ett problem i diskussionerna om D-vitamin är att det finns få studier kring hur vanligt låga D-vitaminnivåer är bland den svenska befolkningen.

I Livsmedelsverkets senaste stora stora undersökning av svenskarnas matvanor, Riksmaten från 2011, rapporterade 1 800 svenskar mellan 18-80 år in vad de åt. Hos en undergrupp av deltagarna mättes även nivåerna av D-vitamin i blodet. Mätningarna visade att omkring 20 procent av deltagarna hade en D-vitaminstatus under Livsmedelsverkets gräns för optimal nivå, 50 nanomol per liter blod.

Blodproven togs emellertid på sommarhalvåret och det är möjligt att en högre andel ligger under gränsvärdet under vinterhalvåret, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.