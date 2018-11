”Vi hoppas sätta press på politikerna”

Under fredagen hålls manifestationer under namnet ”Fridays for future” på ett tiotal platser i Stockholm samt ett stort antal platser i övriga Sverige. Nätverket Klimatsverige vill på så vis lyfta klimatfrågan inför FN:s klimattoppmöte i Polen som inleds på söndag.

Varje fredag sedan augusti har Greta Thunberg, 15 år, från Kungsholmen skolstrejkat utanför riksdagshuset. Det i protest mot att politikerna inte tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. Nu har hon inspirerat andra att manifestera för klimatet, Sigtuna är en av kommunerna där en manifestation hållits idag. – Vi hoppas sätta press på politikerna att de ska utföra mer konkreta åtgärder. Sigtuna har en ganska bra klimatplan men målen är inte tillräckligt effektiva, säger Martina Hedenius, kontaktperson för klimatmanifestationen i Sigtuna. Medborgarförslag till politikerna De har också formulerat ett medborgarförslag om att kommunen ska upprätta en koldioxidbudget där man genom att minska utsläppen med 10 procent varje år vill uppnå noll utsläpp till 2030. Syftet är att Sigtuna kommun ska göra sin del för att stanna på 1,5 grads uppvärmning. Under manifestationen idag fick de prata med kommundirektören och stämningen på plats beskriver Martina Hedenius som god. – Vi fick bra gensvar från personer som gick förbi. Fler ville skriva under medborgarförslaget och gav positiv feedback, säger hon. Växande stöd Till och med i Australien har skolelever inspirerats av Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet för att uppmärksamma landets politiker på att klimathotet är akut och måste tas på större allvar. Något som skapade politisk debatt i landet. Även Martina Hedenius och hennes tonårsdotter åker sedan några veckor varje fredag till riksdagshuset för att strejka med Greta. – Det känns bra att vara med och känna att man försöker göra vad man kan i en situation som kan vara ganska hopplös, säger Martina Hedenius. Vad tänker du om att din dotter också skolstrejkar för klimatet? – Jag tycker det är jättebra faktiskt, jag stödjer det, säger Martina Hedenius. Dela Dela

