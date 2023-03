Torra somrar och kravlande sälar: Därför minskar havsöringen i Stockholms län

Hör länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson berätta om hungriga sälar och andra anledningar till att antalet havsöringar minskat. Foto: SVT

De senaste fem åren har antalet havsöringar som leker i länets åar minskat med ungefär en tredjedel. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen som baseras på 20 års elfiske av öring.

– Under åren 2010 till 2015 nådde vi målen på hur många öringar vi vill ha per undersökt område, men de senaste fem åren har det varit en signifikant minskning. Det är väldigt tråkigt, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson på länsstyrelsen i Stockholm.