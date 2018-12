Musköbasinkräktare begärs häktade

Det var natten mot söndag som två utländska medborgare tog sin in på Musköbasen i Haninge kommun. Advokaten till männen har tidigare sagt till SVT att de är ”turister som fascineras av gigantiska anläggningar”.

Under tisdagen lämnade åklagaren Hans-Jörgen Hanström in häktningsframställan till domstolen. Enligt åklagaren kommer förhandlingarna mest troligt att hållas i Södertörns tingsrätt under onsdagen.

Däremot kommer förhandlingarna att pågå under stängda dörrar på grund av förundersökningssekretess och försvarssekretess.