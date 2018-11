Nytt mittenstyre presenteras i Sundbyberg

Efter valet stod det klart att den blågröna koalitionen som sedan 2015 styrt Sundbyberg hade fått fortsatt förtroende. Men så enkelt blev det inte. Centerpartiet och Liberalerna hade andra planer. Exakt två månader efter valdagen presenteras nu hur Sundbyberg kommer att styras.

S, C och L, som tillsammans samlar 26 av 61 mandat, har kallat till presskonferens. Sedan tidigare har M, KD och MP, som tillsammans samlar 22 mandat, sagt att man tillsammans kommer lägga en egen budget, något som Mitti rapporterade tidigare i veckan.

”Inkluderande mittenstyre”

I ett pressmeddelande skriver S, C och L-koalitionen att man ska satsa på skolan, att man vill använda kommunens bostadsbolag för att motverka bostadsbrist och segregation, och att man vill göra riktade låglönesatsningar på de ofta kvinnodominerade yrkesgrupperna i kommunens verksamhet som har lägst löner.

– Jag ser fram emot att ta ansvar för Sundbybergs utveckling. Vi kommer vara ett inkluderande mittenstyre där alla sundbybergare ska få vara med och förbättra vår stad, säger Peter Schilling, gruppledare för Socialdemokraterna.

– Efter noggrann intellektuell analys har vi i Liberalerna kommit fram till att det är det här mittenstyret som vi får mest utrymme för vår politik, säger Liberalernas Johan Storåkers under presskonferensen.

– Vi har gått till val på att göra Sundbyberg ännu bättre och tydligt pratat om hur stadsutvecklingen ska bidra till nya värden för Sundbyberg och sundbybergarna. Samtidigt ska vi bevara våra gröna värden, säger Centerpartiets Stefan Bergström.

V släpper fram S, C och L

För att S, C och L ska få igenom sin politik har man fört samtal med Vänsterpartiet som ökade mest i valet och fick sju mandat. V ska enligt uppgifter vara nöjda med vad som sagt och givit sitt medgivande till att släppa fram det nya minoritetsstyret.

Uppgörelsen ska inte handla om Lov, Lagen om valfrihet, som varit en av Vänsterpartiets viktigaste frågor, utan om andra frågor som ännu inte presenterats.

Politisk turbulens

Det politiska landskapet i Sundbyberg har de senaste åren varit turbulent. Efter valet2014 styrde S, V, KD och C i minoritet. 2015 bytte dock C och KD sida till ett blågrönt styre bestående av M, C, L, KD och MP. I början på 2018 hoppade samtliga miljöpartistiska ledamöter i kommunfullmäktige av efter stridigheter mellan lokalavdelningen och distriktstyrelsen.