Otrygga hyresgäster vädjar till Stockholms stad: Ta över fastigheten

I över 15 år har hyresgäster i fastigheten vittnat om en värd som trakasserar dem och hotar med att säga upp hyresavtal och rättsprocesser för att få sin vilja igenom. Svea hovrätt beslutade förra året att fastigheten ska tvångsförvaltas av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem fram till år 2025 då hyresvärden missköter sitt uppdrag.

”Begäran är unik”

Detta är andra gången fastigheten är under tvångsförvaltning, men nu vill alltså ett stort antal av hyresgästerna att Stockholms stad ska gå ett steg längre och köpa loss fastigheten under tvång. På tisdagen lämnade de in ett upprop till fastighets- och bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M).

– Begäran är unik. Tvångsinlösen av fastighet med stöd av Bostadsförvaltningslagen har aldrig förekommit i Sverige, trots att möjligheten funnits sedan 1970-talet, skriver Bengt Öhman, jurist vid Hyresgästföreningen till SVT.

Kontroller och bevakning av hyresgästerna

Hyresvärden har tidigare nekat till hyresgästernas anklagelser, både i rätten och i medierna. Men Svea hovrätt skriver i sitt beslut att vittnesmål och skriftlig bevisning klart visar att hot om uppsagda avtal använts som påtryckningsmedel samt ”kontroller och bevakning av hyresgästerna och deras personliga förehavanden som gått långt utöver vad som kan anses godtagbart i ett hyresförhållande”.

SVT har försökt nå hyresvärden för en kommentar.