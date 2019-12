Rekord i förmedlade hyresrätter i Stockholmsregionen

Bostadskön växer, men antalet förmedlade hyresrätter blir också fler. Förra året slog Bostadsförmedlingen i Stockholm rekord när 13 455 hyresrätter förmedlades i regionen. Även 2019 kommer sluta som ett rekordår när man redan i november har passerat förra årets rekord.

– Vi har under året träffat många nya överenskommelser om samarbeten med bostadsbolag. Det innebär att allt fler bostadsbolag lämnar sina lediga hyresrätter till oss. Vi har även sett att många av bostadsbolagens evakueringslägenheter har blivit tillgängliga för förmedling igen efter att stora renoveringsprojekt har avslutats under året. Dessutom bidrar en relativt stor nyproduktion till att det kommer in fler hyresbostäder, säger Petter Strömberg, kommunikatör på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Den genomsnittliga kötiden ligger på 10,3 år jämfört med året innan då den låg på 10,2 år.

I videon ger Bostadsförmedlingen tre tips till den som är på jakt efter ett förtahandskontrakt.