Sex veckor efter coronavirusets spridning i Stockholm – pressträff om konsekvenser och framtid

Det har gått sex veckor sedan coronavirusets spridning klassades som en pandemi av WHO. Hur har arbetet gått med att begränsa smittan i Stockholms län? Länsstyrelsen, Region Stockholm och Stockholms stad och polisen håller pressträff under torsdagen

– Låt mig vara extremt tydlig, det här är långt ifrån över, säger finansregionsrådet Irene Svenonius (M) under pressträffen.

Det har nu gått drygt en månad sedan coronaviruset förändrade Stockholms stadsbild. Totalt har 6 401 personer i länet bekräftats smittade av coronavisruset. Vilka konsekvenser har spridningen av coronaviruset orsakat Stockholms läns medborgare och hur ser framtiden ut? Under dagens pressträff kommer ansvariga företrädare för centrala verksamheter att ge sin bild av läget i länet. Med på pressträffen är bland annat landshövding Sven-Erik Österberg, Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm och Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

