Därför kördes tomma bussar mitt i trängselkaos

På grund av stor sjukfrånvaro bland Stockholms busschaufförer drog SL in flera busslinjer förra veckan. Den ordinarie tidtabellen ersattes med lördagens tidtabell med färre avgångar. Under rusningstid blev det snabbt fullt på många bussar och för att underlätta trafikkaoset sattes flera extrabussar in.

Men trots extrabussarna, blev trängseln på vissa linjer inte mindre. Istället kördes flera bussar tomma. Extrabussarna syns nämligen inte i SL:s app eller tidtabell och resenärerna visste därför inte om att de fanns.

– Vi vet inte heller om vi åker ensamma som förstärkningsbuss eller om jag har någon som kommer två minuter senare. Det finns liksom inget vettigt system där, säger bussföraren Christer Liedholm.

Från och med måndag 30 mars gäller en utökad tidtabell med fler synliga bussar.