Smittspridningen på länets grundskolor ökar – distansundervisning införs

– Jag har fattat beslut om distansundervisning 33 gånger i höst. Bara de två senaste veckorna har jag fattat 6-7 beslut som berör enskilda klasser eller delar av årskurser i framförallt i låg- och mellanstadiet, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm stad.

Det finns inget mönster i Stockholms kommun där vissa delar är mer drabbade än andra, förklarar Lee Orberson som också säger att möjligheten med gurgeltestningen kan vara en förklaring till att fler smittade upptäckts när fler elever testas.

Foto: SVT Grafik

Tidigare kunde huvudmannen själv fatta beslut om det uppstod trängsel på högstadiet, men det går inte längre då reglerna ändrats. Istället ges rekommendationer från smittskydd innan huvudman fattar beslut om distansundervisning.

Gurgeltester för elever

Sedan höstlovet har regionen infört möjlighet för skolorna att beställa gurgeltester. Det har enligt Lee Orberson blivit ett viktigt verktyg för mer träffsäker smittspårning och gjort det lättare att fatta beslut om åtgärder.

Under hösten 2021 har smittskyddsläkaren i Region Stockholm gett rekommendation om olika former av åtgärder till 54 skolor i hela regionen.Både till enskild klass, mer sällan till en hel årskurs eller skolstadium. Under läsåret 2020–2021 gavs 186 motsvarande rekommendationer skriver smittskyddsläkaren Maria Rotzen Östlund i ett mejlsvar.