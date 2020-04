Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Ambulansföraren Joni om coronahotet: ”Nu börjar det kännas” Foto: Christoffer Hjalmarsson/SVT

Ambulanspersonalen: Mer än hälften av utryckningarna coronarelaterade

En stor del av ambulansutryckningarna i Stockholmsområdet beror just nu på misstänkta coronafall. Och långt ifrån alla patienter hör till riskgruppen äldre.

– Vi har inte kört in någon som är gammal, säger ambulanssjuksköterskan Joni Rääf, när SVT Nyheter följer med under en arbetsdag.

Coronapandemin påverkar sjukvården i alla led. Ambulanspersonalen Joni Rääf och Pelle Sandén uppskattar att lite mer än hälften av alla utryckningar just nu är kopplade till misstänkta coronafall. Bilden delas av flera av deras kollegor på Nacka brandstation i Stockholm, där bilarna är stationerade. ”Ingen gammal än” När SVT Nyheter följer med under en arbetsdag handlar tre av sex larm om misstänkta coronafall. Alla är män i medelåldern, födda på sjuttiotalet. De har feber och problem med andningen. – Vi har inte kört in någon som är gammal, säger ambulansföraren Joni Rääf. – Det var samma sak i går, fortsätter han. Åtminstone en av patienterna de hämtar under dagen visar sig vara sjuk i covid-19. Trots diagnosen bedöms han kunna lämna sjukhuset och återvända hem någon dag senare. Flesta under 70 Att behöva möta relativt unga patienter tär på krafterna berättar Joni och Pelle. Statistik från intensivvårdsregistret visar att omkring tre fjärdedelar av de patienter som hittills intensivvårdats i Sverige är under 70 år gamla. Men erfarenheterna från virusutbrottet visar samtidigt att yngre patienter i de allra flesta fallen lyckas återhämta sig. Bland de som avlider till följd av sjukdomen sticker däremot de äldre ut. Här är närmare 9 av 10 över 70 år. Riskerar smitta Risken att själv smittas är något som både Joni och Pelle hela tiden måste bära med sig under arbetet. De känner sig trygga i dag. Men förklarar att den generella bristen på skyddsutrustning är oroande. Utan visir, munskydd och överdragskläder i plast skulle det inte kännas säkert att arbeta, säger de. För att spara på utrustningen går de in en och en till patienterna, medan den andre väntar i dörröppningen. Efter att ett 15 timmar långt arbetspass hinner de två ambulansförarna reflektera över dagen. – Jag är matt, man blir trött, säger Joni Rääf. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!