Lucas knackade kod – kortade sin kötid flera månader för nytt pass

– Jag försökte i en vecka att manuellt boka en avbokad tid, men de blir bokade på någon sekund. Det finns ingen chans att boka dem, säger Lucas, som vi valt att kalla honom för han vill vara anonym.

Pandemieffekt

Under pandemin har många skjutit på att förnya sitt pass och det är därför väntetiderna är ovanligt långa, enligt polisen. Just nu kan man behöva vänta över fyra månader och polisen tror att det kommer pågå ända in på hösten. Polisen uppmanar de som kan vänta till efter sommaren att boka tid till hösten istället.

– Ett tips är att kolla om det finns tid i en annan region om man ska dit på besök, säger Erik Widstrand, regionkanslichef hos Polisen Stockholm.

