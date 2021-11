Svinig matsedel ska locka fler att äta klimatvänligt i Norrtälje

– Vi vill visa att det är en fin råvara. Vi får kortare transporter och utnyttjar de resurser som finns i våra skogar, därför är det klimatsmart att äta viltkött, säger Anna Pedersen, måltidscontroller på barn- och utbildningskontoret i Norrtälje.

Inga lokala svin – men svenska

Vildsvinsveckan är en del av Norrtälje kommuns hålbarhetsarbete för att ta vara på lokala råvaror. Men svinen på skolornas tallrikar denna vecka kommer från andra län. Enligt kommunen fanns inga vilthanteringsanläggningar i närheten som kunde hjälpa till.

– Vildsvinen som vi köpt in nu kommer framför allt från Småland. Vi hoppas i förlängningen att vi ska kunna köpa in lokalt kött för att servera i våra skolor. Vi har också planer på att lära vissa kök att kanske stycka vildsvin, för att kunna ta in enstaka djur vid enstaka tillfällen, säger Pedersen.

– Vi behöver minska på vildsvinsstammen för de förstör mycket för våra bönder, i trädgårdar och orsakar viltolyckor, säger Anna Pedersen. Foto: Jasmine Gestblom/SVT

Med de som inte äter kött?

– Man kan alltid välja vegetariskt, oavsett vilket kött vi serverar.

Vilka utmaningar finns det när man ska laga något nytt till barn, och hur kommer kocken runt det ? Få svar i videon.