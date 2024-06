Toppmäklare i Stockholm döms för grova ekobrott

Mäklaren, som är en man i 40-årsåldern, har sålt bostäder på några av huvudstadens mest exklusiva adresser. Efter att han greps satt han häktad i några veckor under förra våren, men sedan dess har han fortsatt förmedla bostäder via ett nytt bolag. Under fredagen dömdes toppmäklaren till tre år och sex månaders fängelse för bland annat grovt bedrägeri. Han döms också för grovt bokföringsbrott och näringspenningtvätt.

Mannen döms tillsammans med tre andra personer. Han och en av de andra har drivit mäklarbyrån tillsammans och båda får näringsförbud i fem år. Toppmäklaren ska även betala en företagsbot på en halv miljon kronor och firman får betala fem miljoner kronor.

Fick närmare tio miljoner i bolån – bedrog banken

Toppmäklarens affärspartner döms tillsammans med sin sambo för att ha lurat banken att betala ut 9,8 miljoner kronor i bolån. Sambon får villkorlig dom medan mäklarens affärspartner döms till fyra år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri. Genom falska anställningsintyg och överföringar från mäklarbyrån till parets privata konton har de lyckats få banken att betala ut bolånet för att finansiera köpet av sin villa.

Advokaten: Anmärkningsvärt att han döms

Toppmäklaren själv döms för grovt bedrägeri för att ha förmått banken att betala ut bolån som han fick genom att uppge falska månadsinkomster. Samtidigt frias mäklaren från andra fall av grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bedrägeri.

– Jag finner det glädjande att tingsrätten friat min klient i dessa fall men jag tycker det är anmärkningsvärt att han döms för näringspenningtvätt och ett fall av bedrägeri, säger toppmäklarens advokat Behrang Eslami.

Enligt toppmäklaren och hans advokat har banken inte lidit någon skada.

– Jag och min klient kommer nu analysera domen och gemensamt ta ställning till om och hur vi ska gå vidare, säger Behrang Eslami.

En fjärde person, en kvinna som jobbade på mäklarfirman, döms för grovt bedrägeri och näringspenningtvätt till fängelse i två år. Hon ska ha fått banken att betala ut 2,5 miljoner kronor i bolån, genom att uppge en falsk månadsinkomst.