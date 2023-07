Drogsmugglingen tar nya vägar – tullen gör färre men större beslag

Det är framför allt i post- och kurirflödet som Tullverket gör de grova beslagen i region öst. Att större mängder narkotika kommer in i landet via post är ett tillvägagångssätt som tullen kunde se blev vanligare under pandemin.

– I och med att resandet gick ned så mycket valde man att smuggla via post och kurir, den trenden har hållit i sig, säger Jonas Larsen, operativ chef på Tullverkets kontrollenhet Öst.

Tullverket menar att Sverige har blivit ett transitland – drogerna som kommer hit skickas vidare i Norden och Europa.

– Paket från Sverige ses inte som så misstänkta, Sverige anses som ett ”snällt” land, säger Jonas Larsen.

Ny trend

Antalet beslag som har gjorts har minskat i år jämfört med samma period 2022, men antalet grova beslag har ökat. Vilken mängd som avgör om beslaget klassas som grovt varierar mellan preparaten, för cannabis anses det som ett grovt beslag om det rör sig om fem till tio kilo.

Här ser tullen en ny trend.

– Förr var det mer husbehov, en enskild person som beställde några hundra gram till eget bruk, nu hittar vi större mängder, säger Jonas Larsen.

Beslagtar ketamin

I statistiken sticker även det narkotikaklassade narkosmedlet ketamin ut. Förra året hittades ingen ketamin i kontrollenhetens tullar.

– Vi blir vassare och vet vad vi ska leta efter, vi ligger ju ett steg efter från början men vi kommer ikapp.

