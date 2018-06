V: Starta nytt boende för hemlösa kvinnor

Men Vänsterpartiet vill inte att det nya boendet ska vara i form av ett traditionellt härbärge, likt det som redan finns, utan de vill erbjuda en mer långsiktig boendelösning.

– Gruppen hemlösa kvinnor med missbruk ökar så vi ser att vi måste få fler platser – det finns bara ett boende i Stockholm i dag. Den här gruppen kvinnor är också extra utsatta och det är inte alltid bra för dem att bo på blandade boenden, säger Alexandra Mattsson Åkerström, gruppledare för (V) i Stadshuset och ledamot i socialnämnden.

Långsiktig boendelösning

På det nya boendet ska kvinnorna erbjudas en långsiktig boendelösning och få hjälp att komma vidare till ett stadigare boende genom en försöks- och träningslägenhet eller plats på ett vård- och omsorgsboende beroende på kvinnans behov.

– Det är det som forskningen rekommenderar, former som bostad först som går ut på att att man inte behöver kvala sig in genom att först bli av med sitt missbruk. De ska få bo där under en längre tid och slippa ta in enstaka nätter på härbärge. Här ska de få bo trots sitt missbruk, och få hjälp att komma ur det, säger Alexandra Mattsson Åkerström (V).

Vänsterpartiet vill till en början avsätta 10 miljoner kronor, men justera budgeten efter behoven.

– Hemlösheten i stort har minskat de senaste fyra åren, men andelen hemlösa kvinnor ökar, då behöver vi satsa på de här kvinnorna.

”Nu måste vi satsa på kvinnorna”

Vänsterpartiet vill samtidigt ha fortsatt stopp för utförsäljning av hyresrätter.

– Det är viktigt för den här gruppen att det finns billiga hyresrätter, säger Alexandra Mattsson Åkerström.

Frågan är en av Vänsterpartiets valfrågor lokalt i Stockholm.

Varför har ni inte lyft frågan under den senaste mandatperioden?

– Det har skett mycket förändringar gällande hemlöshet de senaste åren. Vi har satsat på att få fler platser för äldre hemlösa men nu ser vi att vi behöver satsa på kvinnorna. Det kommer vi driva om vi får majoritet i Stockholm, säger Alexandra Mattsson Åkerström (V).