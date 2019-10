Akademiska sjukhuset börjar operera igen på tisdag

Under måndagen gav chefsläkaren Mikael Köhler beskedet att man avbryter operationsstoppet från och med imorgon, tisdag. Vilket P4 Uppland var först med att rapportera.

– Vår målsättning är att köra ett normalt operationsprogram, säger Mikael Köhler till SVT Uppsala.

En vanlig dag utförs cirka 95 operationer på Akademiska sjukhuset. Sedan operationsstoppet inleddes den 10 oktober har man utfört cirka 75 operationer varje dag, det vill säga 20 färre om dagen. Sammanlagt har 150 operationer ställts in, varav åtminstone 30 berör barn.

Fortfarande instabilt

Man har fortfarande problem med Apotekstjänst leveranser, men har under helgen fått in så pass många leveranser att man vågar ta beslutet att planera in kommande operationer.

– Vi har fått leveranser från annat håll och vi har bättre kontroll på vår lagerstationer. Vi har även tillsatt nya arbetsgrupper som enbart arbetar med detta, säger Mikael Köhler.

Kan man säga att allt är normalt igen?

– Normalt är det inte, men det känns skönt. Men vi kommer fortfarande behöva vara väldigt noggranna och vaksamma gällande vår lagersituation. Det kan hända att vi måste backa från beslutet.