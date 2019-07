MSB: Ökning av antalet bilbränder i Uppsala i fjol – går mot trenden

2016 var ett dåligt år sett till antalet bilbränder i Sverige. Över 1 600 gånger fick räddningstjänsten rycka ut för att släcka bilbränder, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men sedan dess har siffrorna förbättrats. I fjol rapporterades nästan fyrahundra färre utryckningar kopplade till bilbränder i landet jämfört med 2016.

– Vi återgår nu till ett normalläge kan man säga, säger Joakim Ekberg, statistikproducent på MSB.

Siffrorna gäller personbilar och rapporteras in av räddningstjänsten.

Ingen förbättring i Uppsala

Tyvärr gäller inte samma goda trend Uppsala eller Uppsala län. Visserligen såg man en nedgång 2017 även här, men i fjol ökade antalet bränder åter igen. 69 bilar antändes i länet 2018, varav 49 i Uppsala, enligt MSB.

Hur 2019 blir för Uppsala län återstår att se. Men än så länge ser det väldigt lovande ut, menar Uppsalapolisens presstalesperson Lisa Sannervik.

– Om vi ser till dagens datum (17 juli) förra året, så hade vi fått in 72 anmälningar. I år har vi bara fått in 36 under samma tidsperiod. Än så länge ser det alltså ut att kunna bli en halvering jämfört med förra året, säger Lisa Sannervik.

I klippet berättar hon mer om hur de arbetar med bilbränder och vilka motiv som brukar ligga bakom.