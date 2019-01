Han minns romerna som dog under Förintelsen

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Då är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 utsåg FN den här dagen som internationell minnesdag och sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag.

– Det är en viktig dag för att markera mänskliga rättigheter, säger Domino Kai, människorättskämpe och en röst för romernas mänskliga rättigheter.

Romer en utsatt grupp

Cirka 6,3 miljoner människor mördades under förintelsen varav 2,9 miljoner var judar. Men även romer var en utsatt grupp på den tiden. De placerades i så kallade ”Zigenarfamiljeläger” och många gasades till döds.

Fördomarna mot romer har varit många och de har genom historien utsatts för diskriminering, förföljelse och mord. Än idag är det en utsatt grupp som kämpar för sina mänskliga rättigheter.

– Glömmer vi det som hände under förintelsen så är det en stor risk att det kommer tillbaka. Det sker ju redan nu liknande tragedier runtom i världen. Därför är det viktigt att påminnas och utbilda, säger Domino Kai.

Domino är själv rom

Engagemanget för just romer har följt Domino under hela hans liv. Av naturliga skäl då han själv är rom av finsk härkomst. Han är enhetschef på Romano Center i Väst där hans huvudsyfte är just arbetet för romers mänskliga rättigheter. Och i veckan fick han ta emot Martin Luther Kings fredspris för sitt engagemang.

– Det känns helt fantastiskt att jag fick det här priset. Jag är ju bara ”lilla Domino” i skaran av storheter som Moder Teresa, Nelson Mandela och ja Martin Luther King själv. Men jag vill dela priset med alla andra som också kämpar för allas mänskliga rättigheter där ute, säger han.