Lodjur får skjutas – har dödat dovhjortar och mufflonfår

– Det här är ett lodjur som lärt sig vart mat finns, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen.

Ett lodjur har under en längre tid hoppat in i ett vilthägne och dödat ett flertal djur i Uppsala kommun, främst är det dovhjortar och mufflonfår som har drabbats. Ägaren av vilthägnet har under lång tid försöka stoppa lodjuret från att ta sig in, bland annat satt in eldrivet stängsel och täppt igen hål under stängsel.

– Men lodjuret fortsatte att ta sig in, nu efter snön kan vi se att han har hoppat över det två meter höga stängslet för att ta sig in, säger Sebastian Olofsson.

Beslut om skyddsjakt

Nu har Länsstyrelsen fattat ett beslut om skyddsjakt mot det specifika lodjuret.

– Vi bedömer att ägaren av vilthägnet har vidtagit de åtgärder som man kan, men lodjuret fortsätter att ta sig in. Man bedömer risken som stor för nya angrepp och allvarlig skada i hägnet, säger Sebastian Olofsson.

Hur kommer det här att påverka lodjursbeståndet i länet?

– Det ska inte ha någon påverkan mot deras gynsammhet eller bestånd.

Måste vara säker på att det är rätt lodjur

Skyddsjakten är utformad på ett sätt som gör att man måste vara helt säker på att det är det specifika lodjuret som skjuts.

– Jakten får bara bedrivas efter ett lodjur som är i hägnet eller där man kan följa tydliga spår ut ur hägnet som leder till lodjuret, säger Sebastian Olofsson.