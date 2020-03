Moskéns beslut: Ställer in böner

Allt fler evenemang och större sammankomster ställs in med anledning av coronaviruset. Under fredagen väntas också ett beslut kring bandyfinalen som ska spelas i Uppsala.



Nu meddelar Uppsala moské att man ställer in sina mest välbesökta böner – fredagsbönen, som uppemot 1 000 personer brukar närvara vid.

– Igår hade vi ett möte och vi tog ett beslut. Vi vill göra allt som står i vår makt för att förhindra spridningen, säger Shadi Kasskeen, Uppsala Moskés presstalesman.

Till att börja med ställs fredagsbönen in i dag (läs: 13/3) och nästa fredag.



Även Livets Ord gör förändringar. Från och med 15 mars kommer söndagsbönerna att sändas över webben, skriver församlingen på sin sajt.

Svenska kyrkan har en krisgrupp

I Uppsala har Svenska kyrkans kyrkokansli en krisledningsgrupp på en handfull personer. De möts varje dag och ansvarar för övergripande beslut inom kyrkan. Bland annat har alla utlandsresor stoppats och besök från utlandet ställts in. Gruppen ansvarar också för beslut som gäller Svenska kyrkan i utlandet där bland annat all verksamhet i Rom ligger nere.

– Men det kommer inte att gå ut riktlinjer på nationell nivå, utan stiften får ge svar, säger pressekreterare Martin Larsson.