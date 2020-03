Hur påverkas din vardag av coronaviruset?

Har mitt licentiatsexamensseminarium på fredag i nästa vecka. Har fått tillstånd att granskaren som skulle flugit in från London istället deltar via videolänk. Men är nu nervös att ändå tvingas skjuta upp. Det krävs att ljud och bild är perfekt hela tiden, annars måste man avbryta. Sedan stängs ju universitet ned i våra grannländer så jag undrar naturligtvis om och när detta kommer ske även här och om jag hinner ha seminariet innan. Plus att jag och examinator måste hålla oss helt friska för att kunna genomföra seminariet. Normalt sett gör man det ju även om man är sjuk, så länge det bara är en vanlig förkylning och man klarar att genomföra det, iom att det är ganska krångliga regler och måste annonseras i förväg o.s.v. så ombokning är bara något man gör om man absolut måste. Men i dessa tider och nu när det börjar bli allmän spridning så krävs ju att vi inte har minsta symptom som skulle kunna tyda på någon sorts luftvägsinfektion. I det stora sammanhanget kanske inte så viktigt, men för mig leder allt detta till extra stress förstås.