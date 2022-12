RS-epidemin hotar de minsta barnen – tuff säsong väntar

Just nu kommer många barn till barnsjukhusets akut- och intensivvårdavdelningar med olika luftvägssjukdomar – däribland det potentiellt farliga RS-viruset som förra året överrumplade Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Vi ser att kurvan just nu bara pekar uppåt, och vi kan ju inte direkt säga nej till att vårda ett barn som kommer in med andnöd bara för att vi inte har plats, säger Maria Lundgren, överläkare på barnakuten.

Förväntas eskalera över julhelgen

Men ännu är inte peaken nådd. Vågen väntas bli som störst runt jul, när många i personalen går på efterlängtad julledighet.

– För att klara av det har vi förberett så kallade eskaleringsplaner och tagit in extra personal under just julhelgen.

Trots förberedelserna uppmanar dock överläkaren till att bara komma in till sjukhuset om det verkligen finns behov.

I klippet: Hör överläkaren besvara de vanligaste frågorna om RS-viruset – bland annat när det är dags att söka akutvård.