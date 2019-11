Utländsk liga misstänks ligga bakom 70 inbrott

Tre män greps på E18 i närheten av Enköping för en månad sedan. Och sedan dess har polisen jobbat med att kartlägga var och hur de arbetat, något som UNT var först med att rapportera om.

I en lägenhet i en Stockholmsförort hittades för en tid sedan tusentals föremål som tros komma från olika inbrott, och som tagits i beslag. Inbrottstjuvarna har i första hand riktat in sig på smycken, kontanter, elektronik och klockor.

– Just nu kan vi koppla dem till omkring 15 inbrott, men de kan komma att passa in på ett 70-tal ärenden totalt i Region Mitt och Stockholmsområdet. Man tror att de begått mellan fyra och sex inbrott per dag, så de har varit oerhört aktiva, säger Jonas Eronen, polisens presstalesperson.

Internationellt brottsnätverk

Polisen försöker koppla ihop de olika inbrotten genom att titta på hur inbrottstjuvarna tagit sig in i bostäderna och de spår som de eventuellt lämnat efter sig.

Trion sitter häktad och huvudmannen, som hade en falsk identitetshandling, ska tillhöra ett internationellt brottsnätverk.

I slutet av förra veckan stoppades ytterligare en bil i Enköping, med fyra personer som tros ligga bakom en serie inbrott i Göteborgstrakten.

– Det kan handla om ett 40-tal inbrott, något av dem hade också begåtts i Enköping, säger Jonas Eronen.