”Hård press på oss att få till en tävling oavsett publik eller inte”

Coronarestriktionerna gör det tufft för Svenska rallyt att planera inför vinterns tävling som är tänkt att köras 11-14 februari 2021.

Men senast den 30 november måste ledningen fatta ett beslut kring om tävlingen över huvud taget är möjlig att genomföras.

– Vi jobbar på med att ta in alla fakta om hur pandemin ser ut och har en löpande dialog med Region Värmlands smittskydd samt polis och länsstyrelse som är våra närmaste tillståndsgivare regionalt. Det finns ingen utstakad riktning just nu utan vi är i en fas där vi försöker samla in mer underlag om vart det kan ta vägen, säger Glenn Olsson.

Trycket ökar

Tidigare har Glenn Olsson ansett att det inte skulle vara möjligt att genomföra tävlingen utan publik och intäkterna de genererar, cirka 15 miljoner kronor netto.

Samtidigt ökar trycket från rally-VM:s kommersiella rättighetsinnehavare WRC Promoter om att tävlingen ska genomföras – oavsett om publik tillåts eller inte.

I klippet här ovan berättar Glenn Olsson mer angående läget inför vinterns planerade tävling och besluten som ska fattas.