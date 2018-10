Lappade cyklar hämtas i Karlstad idag

Alla cyklar som verkar övergivna i centrala Karlstad lappades under vecka 40 och under dagen idag kommer kommunen hämta dem. Cykelrensningen görs två gånger per år för att cykelställen i Tingvallastaden inte ska bli överfulla med dumpade cyklar.

– Övergivna cyklar gör att det ser lite skräpigt ut. De tar även upp onödig plats i våra cykelställ, säger Erik Lisshammar, produktionskoordinator på Karlstads kommun.

De trasiga cyklar skrotas direkt och de som kommunen har lappat körs till ett förråd, men det betyder inte att det är kört om du missat att hämta din cykel.

Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var den hämtades. Listan lämnas även till polisen så att de går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

Ägarna har tre månader på sig att göra anspråk på sina cyklar och gör de inte det är det däremot stor risk att de säljs de på auktion eller skrotas.

Förra året togs cirka hundra övergivna cyklar omhand, om det blir ett nytt cykeldumpningsrekord i år är ännu oklart.