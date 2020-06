Populärt att söka stöd för solceller

Fram till den sista maj hade 1 319 hushåll och företag i Värmland beviljats stöd för solceller och under de senaste 12 månaderna har 611 nya ansökningar lämnats in. Men nu införs ett ansökningsstopp för stödet redan den 7 juli 2020 – så den som vill söka har inte så mycket tid till på sig.



– Intresset att investera i egna solceller har aldrig varit större. Under 2019 installerades 142 nya solcellsanläggningar i Karlstad med hjälp av solcellsstödet, men den som vill ha stöd i år måste skynda på med sin ansökan, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

Inget stöd för företagare klart

Det ”gröna skatteavdrag” för privatpersoner som regeringen har föreslagit till nästa år är lägre än nuvarande solcellsstöd men uppges samtidigt vara att betrakta som mer säkert då det inte är begränsat till en fast summa pengar.

Däremot riskerar företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar att helt bli utan stöd efter den 7 juli 2020 eftersom regeringen än så länge inte har lämnat något besked om nytt stöd för dem.

Få koll! Så funkar solceller – på 60 sekunder Foto: Storyblocks

Finns tid för installation

För de som söker stöd inom de närmaste tre veckorna, och får det beviljat, behöver inte själva installationen vara klar förrän den 30 juni 2021, enligt nuvarande regler för solcellsstödet.