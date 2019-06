Två björnas får skjutas i Värmland

Värmlands län tillåter, precis som förra året, licensjakt på två björnar. Jakten får bedrivas i hela länet med undantag för ett område väster om Sysslebäck som är drygt 400 kvadratkilometer stort. Att detta område är avlyst beror på att man tror att det vistas en björnhona med ungar här.

Under perioden 2012-2018 har det fällts 13 björnar under licensjakt i Värmland. Förra året sköts tre björnar trots att kvoten var två. Överskjutningen berodde på att två björnar sköts nästan exakt samtidigt och att det inte hann rapporteras in.

Under jakten i fjol fick totalt 284 björnar skjutas fördelat på sju län. I Jämtlands län får 100 björnar skjutas i år och i Västernorrlands län får 45 fällas.

Licensjakten på björn får bedrivas från den 21 augusti till och med den 15 oktober.