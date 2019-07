Värmen satte stopp för de rekordtidiga kantarellerna

– Det började jättebra med en rekordtidig start redan sista veckan i juni. Det har aldrig hänt förr. Det såg jättebra ut tills för en vecka sedan. Sedan kom värmeböljan. I går fick vi nästan inte in någonting, säger Ola Hultman på Wermlands skogsförråd.

”De funkar till husbehov”

Förra året, som ju var extremt torrt, fick man på Wermlands skogsförråd i Kil in sex kilo kantareller underi juli. Under samma period i år köptes 15 ton in, men det som såg ut att kunna bli ett rekordår fick alltså ett snopet slut när värmen drog in över Värmland. Helt tomt på kantaraller i skogen är det dock inte.

– Det finns massor med kantareller som står där och är förströrda av torkan. Eller förstörda, de funkar till husbehov, men det går inte att hantera dem kommersiellt, konsterar Ola Hultman.