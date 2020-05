Värmlänningarna ställs in – första gången sen 1954

Den pågående coronapandemin har gjort att man sen en tid tillbaka tvingats ställa in olika kulturevenemang i kommunen. Under tisdagen kom nästa besked, hembygdsföreningen gick ut till ensemblen och berättade att man beslutat att ställa in Värmlänningarna.

”Ställer inte in Värmlänningarna”

Regissören Olof Wretling och producenten har haft diskussioner om att göra föreställningen digital men man hittade inga alternativ än att ställa in.

– Så säger sägnen, man ställer inte in Värmlänningarna men det är inte så mycket annat vi kan göra. Man kan inte göra hur som helst med Värmlänningarna. Vi har spelat sen 1954 utan avbrott, i ur och skur och bland knott, säger Ann-Sofie Pettersson.

Fler inställda evenemang

Utöver Värmlänningarna ställs även PRO:s sommarmöte i Ransäter in liksom hundutsällningen Ransäter Nordic Dog show.

Kvar i nuläget är Double trouble linedancers, i slutet av augusti.

– Sen har vi sex större bröllop kvar. Vi förlorar 3,5 miljoner kronor i inställda evenemang och allt vi säljer på gården.

En hel bygd drabbas

Enligt Ann-Sofie Pettersson är det inte bara hembygdsföreningen som drabbas av de inställda evenemangen.

– Jag vill även prata för hela Ransäters räkning. Vi har camping som ligger bredvid, vandrarhemmet och Geijersskolan och idrottssällskapet som sköter parkeringen. Vi är en hel bygd som drabbas av missade intäkter.

Museerna och byggnaderna i Ransäter kommer hålla öppet under sommaren.

– Vi kommer igen!

Se SVT:s klipp om Värmlänningarna från sommaren 2019 ovan.