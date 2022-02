77-åring erkänner dödsskjutning i Borås

Det var i fredags kväll vid 21-tiden som polisen larmades till en bostad på Sjöbo på grund av skottlossning. På platsen hittades en skadad man i 55-årsåldern som fördes till sjukhus, men som senare avled av sina skador.

Under natten mot lördagen anhölls en 77-årig man, som när polisen kom hade avvikit från bostaden, men som återvände senare under kvällen. Under måndagens häktningsförhandling ska mannen ha erkänt att han berövat offret livet, rapporterar P4 Sjuhärad och Borås Tidning.

Det är oklart hur de två männen kände varandra.