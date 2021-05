Benny blev sjuk i corona – låg nedsövd i fem veckor

Hör Benny berätta om tiden på sjukhuset i klippet.

I början på juni 2020 började Benny, 48, känna sig krasslig. Efter att ha tagit ett coronatest som visade positivt kontaktade han vården och blev inlagd på sjukhus. Kort därpå sövs han ned – i 38 dagar.

I en chattgrupp höll sig hans mamma, familj och vänner uppdaterade om hur Benny mådde och hur läget var. Han vårdades på sjukhus från juni till september. Idag är han återställd och arbetar heltid. Han berättar att han noga följde restriktionerna när han smittades, och är ännu mer försiktig idag.

Varje dag kommer vi åka ut och träffa nya personer som får berätta hur pandemin påverkar deras vardag. Vill du att pandemipatrullen ska besöka dig? Hör av dig till oss via formuläret nedan – eller skicka in en egen video, så kanske det är just DIG Pandemipatrullen åker till härnäst!

Klicka här för att komma till frågeformuläret.