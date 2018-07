Boende i Lerum uppmanas koka sitt dricksvatten

Det är boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered som får sitt vatten från Lerums vattenverk. Den som bor i Gråbo, Annekärr, Björholm och Sjövik behöver inte koka sitt vatten, eftersom det kommer från ett annat verk.

Ett prov som tagits under dagen visar en något hög halt E-colibakterier. Det, i samband med torkan och ett driftfel under gårdagen, har fått kommunen att be invånare att koka vattnet från verket.

Gäller även vatten till matlagning

Vattnet ska värmas upp tills det bubblar, men behöver inte kokas länge. Detta gäller vatten som ska drickas och användas till matlagning och kaffebryggning. Vatten till disk eller hygienskötsel behöver inte kokas.

Råden gäller tills vidare. Nu tillsätts klor till vattnet, och fler prover kommer att tas. I nuläget är det oklart hur länge det kommer att dröja tills boende inte längre behöver koka sitt vatten.

Mer information finns på Lerums kommuns hemsida.